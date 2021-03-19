Задержаны 11 подозреваемых по делу о хищении у «Россетей» 10 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правоохранители задержали 11 подозреваемых по делу о хищении более десяти миллиардов рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в госкорпорацию «Россети». Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, — поведала представитель ведомства.

Следствие полагает, что мошенники действовали под прикрытием АО «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные сбытовые компании вели непрофильную финансовую деятельность.

Операции финансировались за счёт кредитов, которые предоставлял «Мосуралбанк». Участники преступной схемы создали условия, чтобы выводить из оборота энергосистемы РФ значительные средства на счета частных лиц и фирм, которыми владели задержанные.

Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счёт средств, полученных от потребителей электрической энергии, — добавила Ирина Волк.

На текущий день трое обвиняемых находятся под стражей. 19 марта суд вынесет приговор ещё четырём фигурантам дела. Организаторы преступной схемы объявлены в международный розыск, на имущество обвиняемых наложен арест, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что столичная полиция в пятницу, 19 марта, задержалана территории города двух оппозиционных муниципальных депутатов. В отделы силовики доставили Сергея Цукасова из Останкинского муниципального округа и Галину Фильченко из Тверского округа. Об этом сами задержанные рассказали журналистам.