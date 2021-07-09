Задержанный в Уфе собирался взорвать больницу МВД

Житель Уфы, подозреваемый в подготовке теракта, намеревался устроить взрыв в больнице МВД. В этом он признался силовикам после задержания. Соответствующее видео опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как на мужчину надевают наручники, затем в ходе допроса он показывает, как изготовил самодельную бомбу и рассказывает, для чего она предназначалось.

Я изготовил взрывное устройство в целях подрыва больницы сотрудников МВД, — заявил подозреваемый.

Мужчина является сторонником запрещённой в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Бомбу и компоненты для её изготовления он хранил в арендованном частном доме. Сотрудники ФСБ также обнаружили в его телефоне переписку с боевиками, подтверждающую намерение устроить теракт.

Ранее в Московской области задержали боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). У него изъяли заготовку для самодельной бомбы и другие взрывчатые вещества. Мужчина арестован.