Задержана директор горевшей в Красноярске наркологической клиники

https://static.news.ru/photo/8fa2aea0-f89e-11ea-80d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор частной наркологической клиники «Чистый город», где при пожаре погибли четыре человека, задержана оперативниками.

В рамках расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара четверых пациентов частной наркологической клиники по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город», — цитирует ТАСС сообщение ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Отмечается, что часть пациентов проходила лечение на условиях анонимности и на данный момент невозможно доподлинно установить их личности. Будут проведены геномные экспертизы, а также биологические, пожаро-технические и другие. Следователи опрашивают руководство и сотрудников клиники, свидетелей, изучают документацию медицинского учреждения.

Шесть человек пострадали, четверо из них погибли в результате пожара в частном медучреждении «Чистый город» в Красноярске. Сигнал о возгорании в здании по адресу: проспект Мира, дом 115А, поступил 16 сентября в 23.46 мск (03.46 17 сентября по местному времени). Очаг пожара находился в одном из расположенных на первом этаже клиники кабинетов, писал NEWS.ru ранее.