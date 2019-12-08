https://static.news.ru/photo/1654edb2-197c-11ea-adc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Подозреваемый в совершении ДТП с 11 пострадавшими и одним погибшим задержан в Нижнем Новгороде. Им оказался 43-летний местный житель.

О задержании сообщил отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета. По версии следствия, водитель Toyota выехал с прилегающей территории на улицу Горького на полосу встречного движения, где столкнулся с другой иномаркой и припаркованным автомобилем, который врезался в группу школьников.

Подростки шли в театр в сопровождении взрослых, в результате пострадали девять детей и двое взрослых, одна женщина умерла в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спровоцировавший аварию в центре Нижнего Новгорода автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако во время ДТП машиной управлял другой человек. Эту информацию распространили в региональном управлении МВД.