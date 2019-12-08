Подозреваемый в совершении ДТП с 11 пострадавшими и одним погибшим задержан в Нижнем Новгороде. Им оказался 43-летний местный житель.
О задержании
Подростки шли в театр в сопровождении взрослых, в результате пострадали девять детей и двое взрослых, одна женщина умерла в больнице.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спровоцировавший аварию в центре Нижнего Новгорода автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако во время ДТП машиной управлял другой человек. Эту информацию распространили в региональном управлении МВД.
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