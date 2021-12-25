Задержан угрожавший гранатой в «Метрополисе» мужчина

Задержан мужчина, который угрожал охранникам гранатой в торговом центре «Метрополис» в Москве. Сейчас он находится в отделе полиции, сообщил Telegram-канал «112». Как сообщили охранники магазина, в котором произошла кража, злоумышленник взял духи и при просьбе их оплатить достал гранату.

Момент спора с охраной и угрозы гранатой попал на камеру видеонаблюдения, которая стоит в комнате охраны ТЦ. На кадрах видно, что подозреваемого завели в комнату к охране и попросили показать сумки, вместо этого он достал предмет, похожий на боеприпас, и все разбежались. Мужчина тоже встал и ушёл.

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Очевидцы видели, как мужчина направился к метро. В это время весь торговый центр эвакуировали, включая продавцов, которые не успели даже одеться и повыскакивали на мороз −10 в майках. Правоохранители объявили темноволосого мужчину в чёрной одежде и бейсболке в розыск.

Ранее была опубликована фотография подозреваемого. ЧП произошло в парфюмерном магазине «Золотое яблоко», утверждают очевидцы.