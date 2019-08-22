https://static.news.ru/photo/a87b7c02-c4c1-11e9-aa16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Кузбассе сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам в ходе массовой драке местного населения села Подгорное с цыганами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. по её данным, по факту причинения вреда здоровью возбуждено два уголовных дела. Подозреваемого задержал следователь ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому району, передаёт РИА Новости .

В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения, — сообщили в пресс-службе.

Потерпевшие получили ранения во время конфликта с жителями Подгорного. За несколько дней до него между ними вспыхнула ссора на бытовой почве. Сейчас в селе общественный порядок обеспечивают усиленные наряды полицейских. Расследование случившегося контролируется ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ранее News.ru писал о том, что массовая драка со стрельбой произошла на Болотниковской улице в Москве 6 августа.