В Кузбассе сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам в ходе массовой драке местного населения села Подгорное с цыганами.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. по её данным, по факту причинения вреда здоровью возбуждено два уголовных дела. Подозреваемого задержал следователь ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому району, передаёт
В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения, — сообщили в пресс-службе.
Потерпевшие получили ранения во время конфликта с жителями Подгорного. За несколько дней до него между ними вспыхнула ссора на бытовой почве. Сейчас в селе общественный порядок обеспечивают усиленные наряды полицейских. Расследование случившегося контролируется ГУ МВД России по Кемеровской области.
Ранее News.ru писал о том, что массовая драка со стрельбой произошла на Болотниковской улице в Москве 6 августа.