Задержан муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Правоохранители задержали мужа вице-президента Сбербанка и бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о мошенничестве с государственными контрактами. Как сообщает Telegram-канал «112», Артур Стеценко подозревается в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Фонда новых форм развития образования в РАНХиГС.

Артура Стеценко задержали ещё 4 октября. Однако эта информация попала в СМИ только сегодня. По данным журналистов, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Накануне Стеценко в открытом письме заявил о готовности внести залог за арестованных коллег супруги, которые также являются фигурантами дела о хищении 50 млн рублей, выделенных на национальный проект «Образование». Речь шла об управляющих директорах дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максиме Инкине и Евгении Заке, а также об экс-сотруднице Фонда новых форм развития образования Кристине Крючковой.

Ранее стало известно, что Марина Ракова нашлась. Она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве. Женщина скрывалась от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, она отключила телефон и перестала общаться с родственниками.

По версии следствия, находясь на посту заместителя министра просвещения, Рaкова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего». При этом экспертиза выявила в них признаки фальсификации отчётной документации по двум «научным изысканиям».