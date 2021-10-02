Муж разыскиваемой Раковой попросил отпустить фигурантов дела под залог

Супруг разыскиваемой бывшей замминистра просвещения Марины Раковой Артур Стеценко в открытом письме к журналистам попросил отпустить фигурантов дела о хищении 50 млн рублей под залог. Мужчина даже пообещал собрать необходимую сумму. Об этом пишет KP.ru.

Я прошу отпустить под домашний арест Евгения, Максима и Кристину. Я готов собрать вместе со всеми, кому небезразлично происходящее, и внести обеспечительный взнос в сумме, которая устроит органы, в качестве гарантии, — говорится в письме.

Стеценко добавил, что просит следствие провести процесс в отношении фигурантов «максимально открыто». Он также подчеркнул, что не комментирует ситуацию вокруг своей супруги, так как, по его словам, действительно не знает, где сейчас находится Ракова.

Ракова скрывается от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, женщина отключила телефон и перестала общаться с родственниками. По предварительным данным, она могла направиться на Украину.

Ранее сообщалось, что Марина Ракова была допрошена в Следственном департаменте МВД России по делу о хищении 50 млн рублей. Расследование проводится по факту возможного хищения денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования в бытность Раковой замглавы Минпросвещения.