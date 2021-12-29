«Сразу за горло хватают»: в якутском вузе призвали отловить бродячих собак

Руководство Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) обратилось с заявлением в один из пунктов передержки животных Якутска с просьбой отловить бездомных собак на территории учебного корпуса АГАТУ на третьем километре Сергеляхского шоссе. Документ составил проректор вуза по административно-хозяйственной работе Олег Усов. В комментарии NEWS.ru он подчеркнул, что бездомные четвероногие постоянно размножаются, несмотря на стерилизацию, зачастую не боятся людей, отличаются агрессией, ловкостью и «сразу за горло хватают», если им удаётся повалить человека на землю.

Собеседник отметил, что животные контролируют территорию действующего ипподрома и отгоняют чужих собак. По его словам, в Якутске, предположительно, находятся от трёх до семи тысяч бездомных «друзей человека».

Собаки размножаются, кастрации, видно, недостаточно. У себя на территории видел трёх сук с восемью щенками. Люди их жалеют, подкармливают, но всё это перерастает в агрессию. Чем сильнее морозы, тем злее собаки. Просто так их не поймать, это адский труд. Сначала выстрелить из этой трубки, а потом бежать за собакой. Она не сразу засыпает. А там ещё другие собаки, — заявил Усов.

Проректор АГАТУ также рассказал, что бездомные собаки чаще всего нападают на людей утром и днём, а вечером и ночью «прячутся под домами». Усов добавил, что с сентября по 1 декабря 2021 года на территории учебного корпуса поймали 12 крупных четвероногих и восемь щенков.

Собаки очень агрессивные, ловкие, сильные, людей не боятся. Кричим, бежим, чтобы напугать, молодые убегают, а эти [большие собаки] стоят и смотрят, взгляд не отводят. Наши сантехники при обходе тепловых сетей два раза подвергались нападениям. Собаки сбивали их с ног. Они валят человека на землю и сразу за горло хватают. Чудо, что рядом находились дворник и сотрудники университета, — подытожил Усов.

Ранее в Якутске рядом с ипподромом нашли растерзанное тело 53-летней женщины. По предварительным данным, она стала жертвой стаи бродячих собак, нападавших на людей в том же районе. Труп обнаружил студент АГАТУ. На него также напали бездомные четвероногие.