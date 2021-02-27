Взятие крабовладельца: за что задержали самого богатого депутата России

В Хабаровске задержали самого богатого парламентария России — депутата заксобрания Сахалинской области Дмитрия Пашова. По предварительной информации, дело может быть связано с ловлей краснокнижной рыбы или с крабами. Подробнее о ситуации и о том, причём тут Ксения Собчак, — в материале NEWS.ru.
Крабы привлекли «акул»
Депутат Сахалинской облдумы Дмитрий Пашов, по данным Sakh.com, был
Дмитрий Пашов, по
Впрочем правоохранительные органы заявляли, что реальный владелец «Монерон» — упомянутый выше бизнесмен Олег Кан, который сейчас скрывается от правосудия. Его считают причастным к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко и контрабанде крабов на сумму более 210 млн рублей.
В итоге крабы привлекли «акул»: 40% компании захотела выкупить телеведущая Ксения Собчак, а также её бизнес-партнёр и бывший вице-президент «Роснефти» Игорь Соглаев. Кроме того, они договорились о выкупе такой же доли в ещё одной связанной с беглым бизнесменом компании по добыче краба — «Курильском универсальном комплексе». Этим компаниям принадлежат квоты на вылов более 9 тысяч тонн краба на Дальнем Востоке или около 10-15% от всех вылавливаемых в России за год крабов. Сделка почти прошла, но из-за уголовных дел суды наложили арест на компании.
Позже мать Собчак и сенатор от Тувы Людмила Нарусова обратилась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой «разобраться» с состоянием «Монероны». По словам Нарусовой, реальный владелец компании — Пашов, принадлежность Кану якобы не доказана.
В апреле 2020 года правительство России
Появление в деле Собчак привлекло интерес СМИ, они стали подробнее писать о крабовом бизнесе. «Ведомости» со ссылкой на УФСБ Сахалинской области
Олег Кан в ответ на эти публикации написал письмо главе СК Александру Бастрыкину, в котором утверждал, что заниматься контрабандой у него не было возможности, так как таможенная служба полностью контролирует поставки краба. Беглый бизнесмен также отрицает свою причастность к убийству Валерия Пхиденко. В интервью Кан
Получить комментарий у Ксении Собчак к моменту публикации статьи NEWS.ru не удалось.
Наследил на таможне?
По данным РИА «Сахалин-Курилы», задержание депутата
По предварительной информации, Пашов будет содержаться в Хабаровском СИЗО, после чего его этапируют на Сахалин.