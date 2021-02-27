Взятие крабовладельца: за что задержали самого богатого депутата России

В Хабаровске задержали самого богатого парламентария России — депутата заксобрания Сахалинской области Дмитрия Пашова. По предварительной информации, дело может быть связано с ловлей краснокнижной рыбы или с крабами. Подробнее о ситуации и о том, причём тут Ксения Собчак, — в материале NEWS.ru.

Крабы привлекли «акул»

Депутат Сахалинской облдумы Дмитрий Пашов, по данным Sakh.com, был задержан во время командировки в Хабаровск. Издание сообщает, что политику предъявили обвинение по уголовным делам бизнесмена Олега Кана, которого называют «крабовым королём». Кан якобы перед отъездом из России переписал свои активы на Пашова. При этом журналисты портала не уточняют, о каких делах идёт речь.

Дмитрий Пашов, по версии Forbes, — самый богатый в России госслужащий. Его капитал, по данным журнала за 2020 год, составляет 6,2 млрд рублей. Это почти на 1 млрд больше, чем у второго номера в списке — депутата Законодательного собрания Камчатского края Игоря Евтушока. При этом Пашов достиг такого уровня богатств недавно. Ещё в 2018-м его капитал составлял 10,2 млн рублей, после чего вырос в 610 раз. Это произошло после того, как он стал владельцем компании по добыче краба ООО «Монерон». Её выручка за 2019 год составила 7,97 млрд рублей.

Впрочем правоохранительные органы заявляли, что реальный владелец «Монерон» — упомянутый выше бизнесмен Олег Кан, который сейчас скрывается от правосудия. Его считают причастным к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко и контрабанде крабов на сумму более 210 млн рублей.

В итоге крабы привлекли «акул»: 40% компании захотела выкупить телеведущая Ксения Собчак, а также её бизнес-партнёр и бывший вице-президент «Роснефти» Игорь Соглаев. Кроме того, они договорились о выкупе такой же доли в ещё одной связанной с беглым бизнесменом компании по добыче краба — «Курильском универсальном комплексе». Этим компаниям принадлежат квоты на вылов более 9 тысяч тонн краба на Дальнем Востоке или около 10-15% от всех вылавливаемых в России за год крабов. Сделка почти прошла, но из-за уголовных дел суды наложили арест на компании.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Позже мать Собчак и сенатор от Тувы Людмила Нарусова обратилась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой «разобраться» с состоянием «Монероны». По словам Нарусовой, реальный владелец компании — Пашов, принадлежность Кану якобы не доказана.

В апреле 2020 года правительство России включило группу компаний «Монерон» в список системообразующих предприятий. По некоторым данным, об этом перед министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым также ходатайствовала Людмила Нарусова. Впрочем через два месяца компания исчезла из перечня.

Появление в деле Собчак привлекло интерес СМИ, они стали подробнее писать о крабовом бизнесе. «Ведомости» со ссылкой на УФСБ Сахалинской области сообщали , что некая группа бизнесменов в начале нулевых продавала за рубеж крабов по заниженной цене, чтобы снизить таможенные платежи. Такие контракты заключались в частности между «Монероном» и панамским офшором.

Олег Кан в ответ на эти публикации написал письмо главе СК Александру Бастрыкину, в котором утверждал, что заниматься контрабандой у него не было возможности, так как таможенная служба полностью контролирует поставки краба. Беглый бизнесмен также отрицает свою причастность к убийству Валерия Пхиденко. В интервью Кан рассказал , что дело на него завели после неудачной попытки зятя Геннадия Тимченко Глеба Франка выкупить его дело.

Получить комментарий у Ксении Собчак к моменту публикации статьи NEWS.ru не удалось.

Наследил на таможне?

По данным РИА «Сахалин-Курилы», задержание депутата может быть связано с уклонением от уплаты таможенных платежей. Telegram-канал Mash утверждает , что сахалинский парламентарий заинтересовал силовиков из-за браконьерства. Якобы Пашов засветился на видео, где один из друзей вытаскивает из реки краснокнижную рыбу. Сам Пашов к ней при этом не притрагивается, да и срок давности по этому делу истёк.

По предварительной информации, Пашов будет содержаться в Хабаровском СИЗО, после чего его этапируют на Сахалин.