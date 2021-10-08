Взрыв произошёл на месте сгоревшего склада боеприпасов в Казахстане

Взрыв произошёл на территории сгоревшего в августе склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области в Казахстане. По предварительным данным, взорвался неустановленный предмет, пострадавших и погибших нет, сообщает Минобороны страны.

Около 07:20 (04:20 мск) на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание повреждённого ранее пожаром взрывоопасного предмета. Дальнего разлёта осколков и фрагментов в результате взрыва не было, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что работы в это время не проводились, людей рядом не было, здания и строения не разрушены. В министерстве добавили, что подобные случаи в дальнейшем исключены. Также на территории склада будет произведено контролируемое уничтожение боеприпасов. На данный момент продолжается работа по очистке территории склада от взрывоопасных предметов.

Пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы, произошёл 26 августа. Прогремели не менее десяти взрывов, пострадали порядка 100 человек, погибли 17, в том числе военный прокурор.

Ранее сообщалось, что в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана был введён режим чрезвычайной ситуации после взрывов на складе боеприпасов.