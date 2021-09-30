Взрыв прогремел в депо в Германии

Взрыв прогремел в немецком городе Штутгарт. В автобусном депо загорелось около десяти автобусов, сообщило издание Insider Paper. Опубликовано видео с места ЧП.

Местные власти предварительно сообщают, что причиной произошедшего стала техническая неисправность в одном из электробусов. На месте работают несколько расчётов спасателей. По данным местных СМИ, был привлечён вертолёт.

BREAKING: Massive fire and explosions at a bus depot in Stuttgart. pic.twitter.com/dckFOUjvkO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 30, 2021

Столб дыма виден за несколько километров от места взрыва, пишут местные жители в соцсетях. По их данным депо принадлежит одному из крупнейших поставщиков электроэнергии в Германии. Также очевидцы отмечают, что взрывов было несколько, а не один.

Пока данных о пострадавших нет.

30 сентября Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор всем восьми фигурантам первого дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Они обвиняются в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей.