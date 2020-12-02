Взрыв на газопроводе произошёл в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/e7904444-34fb-11eb-a6de-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 66.mchs.gov.ru

Взрыв газопровода произошёл вблизи города Серов на территории Новолялинского городского округа в Свердловской области. Произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием.

Происшествие случилось на подземном магистральном газопроводе Игрим — Серов — Нижний Тагил диаметром 1000 мм. Авария произошла в лесополосе, вне населённых пунктов, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщения о взрыве также появились в соцсетях.

Повреждённый участок был отключён специалистами компании «Газпром трансгаз Югорск», на данный момент происходит выгорание остаточного газа. Возгорания лесного массива нет, отключение потребителей от газа не производилось, на место происшествия следует аварийная бригада газовиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что взрыв, вызванный, по предварительным данным, детонацией бытового газа, произошёл 25 ноября в жилом многоэтажном доме № 3а на улице Терешковой. Данных о жертвах и раненых нет.