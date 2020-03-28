Взрыв газа произошёл в одном из жилых домов города Находки в Приморском крае. Пострадавших в результате инцидента нет.
На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, врачи и представители управляющей компании. В результате осмотра было установлено, что взорвался газовый баллон в квартире.
Повреждений весь дом и квартира, где произошёл взрыв, не получили, за исключением выбитых на балконе стёкол. Возгорания в результате ЧП не было,
Ранее NEWS.ru писал о взрыве газа в шести квартирах жилого дома в Магнитогорске. Жертвами инцидента стали три человека.
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