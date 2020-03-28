https://static.news.ru/photo/1c15044c-70bd-11ea-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв газа произошёл в одном из жилых домов города Находки в Приморском крае. Пострадавших в результате инцидента нет.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, врачи и представители управляющей компании. В результате осмотра было установлено, что взорвался газовый баллон в квартире.

Повреждений весь дом и квартира, где произошёл взрыв, не получили, за исключением выбитых на балконе стёкол. Возгорания в результате ЧП не было, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о взрыве газа в шести квартирах жилого дома в Магнитогорске. Жертвами инцидента стали три человека.