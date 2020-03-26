Глава Магнитогорска Сергей Бердников назвал возможную причину взрыва газа в жилом доме.
По его словам, в момент ЧП в квартире происходил ремонт. Рабочие устанавливали натяжные потекли, передаёт ТАСС.
В квартире, где был взрыв, находилось три человека. Предварительно, погибли два жителя этой квартиры, и кто третий, ещё неясно, — цитирует Бердникова «Интерфакс».
В региональном МЧС отметили, что по предварительной информации, были нарушены правила эксплуатации газового оборудования, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло на улице Доменщиков. Из здания были эвакуированы 27 человек. Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там были пожилая женщина и ребёнок полутора лет.
Ранее NEWS.ru писал, что жертвами взрыва стали два человека. На место ЧП отправился мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Он поддерживает постоянную связь с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.