https://static.news.ru/photo/74012ff8-6f84-11ea-acd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 74.mchs.gov.ru

Глава Магнитогорска Сергей Бердников назвал возможную причину взрыва газа в жилом доме.

По его словам, в момент ЧП в квартире происходил ремонт. Рабочие устанавливали натяжные потекли, передаёт ТАСС.

В квартире, где был взрыв, находилось три человека. Предварительно, погибли два жителя этой квартиры, и кто третий, ещё неясно, — цитирует Бердникова «Интерфакс».

В региональном МЧС отметили, что по предварительной информации, были нарушены правила эксплуатации газового оборудования, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло на улице Доменщиков. Из здания были эвакуированы 27 человек. Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там были пожилая женщина и ребёнок полутора лет.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами взрыва стали два человека. На место ЧП отправился мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Он поддерживает постоянную связь с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.