Взрыв газа прогремел в жилом доме в Кирове

https://static.news.ru/photo/566ed410-bc7b-11ea-935b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 43.mchs.gov.ru

Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном доме на улице Орджоникидзе, дом 6 в Кирове. В результате ЧП травмы получил один человек, рассказали представители регионального Министерства энергетики и ЖКХ. Инцидент произошёл 2 июля 2020 года в 17:15 мск в Октябрьском районе.

Повреждённая квартира находится на пятом этаже, пишет ТАСС. По предварительной информации, взрыв повредил оконные блоки в двух квартирах и на лестничных клетках подъезда. Число пострадавших уточняется. Жильцов эвакуировали , передаёт РИА Новости со ссылкой на источники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что движение в сторону центра Москвы по Тверской улице восстановлено после пожара. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Пожар на Тверской произошёл днём. Возгорание началось на втором этаже жилого дома постройки конца XIX века, оно находилось на реконструкции. На первом этаже расположены кафе Starbucks, «Хлеб насущный», «Караоке войс».

Пожару был присвоен четвёртый номер сложности. Пламени удалось распространиться на третий и четвёртый этажи. Предполагается, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при ремонтных работах. В тушении пожара были задействованы 12 расчётов. В 16:23 по московскому времени пожар локализовали. Погибших и пострадавших нет.