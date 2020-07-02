В доме на Тверской произошёл пожар

https://static.news.ru/photo/ba535862-bc57-11ea-b5f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Москва с огоньком | Новости Москвы/vk.com

В Москве горит дом на Тверской улице. На место происшествия выехали пожарные расчёты.

По предварительным данным, пожар произошёл на втором этаже дома 24, из окон валит густой чёрный дым. Из-за пожара движение по Тверской в сторону области ограничено до одной полосы

Телеканал «360» выложил в Telegram видео с места происшествия. По информации издания, к тушению пожара привлечены 12 расчётов. Очевидцы сообщают, что горит жилая квартира на 3-м этаже. При этом большое задымление наблюдается, как со стороны Тверской улицы, так и на заднем дворе дома.

На первом этаже горящего здания находятся кафе «Старбакс», «Хлеб насущный», «Караоке войс». Данных о пострадавших пока не поступало.

Накануне пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольёво в подмосковном Красногорске. Информация о ЧП по адресу: улица Центральная, дом 4, поступила в 13:51 мск. Пламя охватило всю площадь ангара — 2100 кв. м. Существовала угроза распространения огня на рядом находящийся автосервис. Здание частично обрушилось. На место прибыли свыше 60 человек и 19 единиц техники для борьбы с пожаром, а также лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, псиал NEWS.ru.