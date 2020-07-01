Горящий в подмосковном Красногорске ангар частично обрушился

https://static.news.ru/photo/923ce85e-bb9c-11ea-b5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В экстренных службах сообщили о частичном обрушении горящего в деревне Гольево в подмосковном Красногорске ангара с покрышками и мусором.

Произошло частичное обрушение горящего ангара, — сообщил источник ТАСС в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что к ликвидации пожара привлечено более 60 человек и 19 единиц техники. Площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 2100 квадратных метров.

Очевидцы выложили в Сеть видео пожара. На кадрах виден огромный чёрный столб дыма, который поднимается сбоку от проезжей части. В МЧС подчеркнули, что есть угроза перехода огня на вплотную расположенный автосервис. На место пожара выдвинулась лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе. О пострадавших информации пока нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, производственно-складское здание загорелось в подмосковном городе Подольске. Площадь пожара составила 400 кв. м. В тушении были задействованы 52 человека и 16 единиц спецтехники.