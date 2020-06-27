Ангар загорелся в Подольске

https://static.news.ru/photo/c27de1bc-b8ae-11ea-a2e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подольск/vk.com

Производственно-складское здание загорелось в подмосковном городе Подольск. Площадь пожара составляет 400 кв. м.

В 21.22 поступило сообщение о пожаре в производственно-складском ангаре на Домодедовском шоссе в городском округе Подольск, — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В тушении задействованы 52 человека и 16 единиц спецтехники. Произошло обрушение кровли здания. Данных о пострадавших пока нет, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате пожара в частном доме в Костромской области погибли двое детей — шестилетняя девочка и четырёхлетний мальчик. Родители сумели спасти ещё троих малышей. По факту происшествия проводится доследственная проверка.