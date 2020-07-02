Движение в сторону центра по Тверской улице восстановлено

https://static.news.ru/photo/cf7093dc-bc79-11ea-a879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Движение в сторону центра Москвы по Тверской восстановлено после пожара. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Пожар на Тверской улице произошёл днём. Возгорание началось на втором этаже жилого дома постройки конца XIX века, оно находилось на реконструкции. На первом этаже расположены кафе Starbucks, «Хлеб насущный», «Караоке войс».

Пожару был присвоен четвёртый номер сложности. Пламени удалось распространиться на третий и четвёртый этажи. Предполагается, что причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при ремонтных работах. В тушении пожара были задействованы 12 расчётов. В 16:23 по московскому времени пожар локализовали. Погибших и пострадавших нет.

NEWS.ru писал, что движение по Тверской улице столицы было перекрыто в обе стороны. Проезд закрыли от Триумфальной площади до Бульварного кольца. Движение на прилегающих улицах было сильно затруднено.