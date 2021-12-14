Взорвавший СВУ у гимназии в Серпухове начинил его поражающими элементами

Устроивший взрыв в православной гимназии Серпухова использовал взрывное устройство с поражающими элементами, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, подобные элементы были найдены в ходе обыска в квартире отца молодого человека, совершившего нападение.

В ходе обыска <...> были изъяты металлоискатель и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, в том числе металлические шарики для пневматического оружия. Аналогичные элементы были использованы во взрывном устройстве, — сказал собеседник агентства.

Ранее задержанный друг устроившего взрыв признался следователям, что видел, как его товарищ собирает взрывчатку. Сам он мог быть сообщником взрывника, который за день до нападения попросил друга одолжить ему часть своей одежды. Уточняется, что у взрывника и его приятеля в лесу рядом с частной территорией был шалаш, где они часто пропадали и где собирали взрывное устройство. Накануне оперативники приехали к другу взрывника и попросили показать это место, а позже увезли на допрос.

Взрыв на территории монастыря в Серпухове произошёл утром 13 декабря. Самодельное устройство привёл в действие 18-летний выпускник православной гимназии при монастыре. Данные о количестве пострадавших разнятся: некоторые СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают о 12 пострадавших, но Следственный комитет России и Минздрав области утверждают о семи пострадавших детях. Самому нападавшему при взрыве оторвало ногу.