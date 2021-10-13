«Вызов скорой контролировала»: Собчак привела скрин переписки с коллегами

Замешанная в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом известная телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале опубликовала скрин переписки со своими помощниками. Она уверяет, что «лично контролировала вызов скорой, даже несмотря на шум в голове».

Она отметила, что в рабочем чате коммерческий директор просит срочно вызвать скорую и кидает геолокацию. Он не знает этот город и где именно находится попавшая в аварию машина.

Вызов скорой я проконтролировала, даже несмотря на шум в голове: «Ты вызвал скорую?» — «Да, я вызвал». И только после того, как ему отбились, что «к вам едут», и он передал это мне, мы уехали. При этом скорая даже лично Кириллу дозванивалась — потому что врачам дали его телефон, — написала Собчак.

ДТП с участием телеведущей произошло 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Погибла молодая женщина, два человека были доставлены в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место аварии.

На следующий день после ДТП она заявила, что во время столкновения потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. В Сети же появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии телеведущая, держась за голову, заходит в ВИП-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у неё не было. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.