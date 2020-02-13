Восстановлена хронология событий, предшествовавших крушению вертолёта с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Установлено, что погибший сидел на месте второго пилота. Об этом рассказал пилот вертолёта Жавдат Сулейманов.
Хайруллин
Вертолёт Bell 407, принадлежащий Хайруллину, разбился в Татарстане 7 февраля. На его борту находились сам депутат Госдумы и ещё два человека. Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. В результате трагедии Хайруллин погиб на месте, его помощник и пилот получили тяжёлые травмы, но выжили, писал NEWS.ru.
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