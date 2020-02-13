https://static.news.ru/photo/217de9ec-4e5f-11ea-8749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рустам Кильсинбаев/ТАСС

Восстановлена хронология событий, предшествовавших крушению вертолёта с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Установлено, что погибший сидел на месте второго пилота. Об этом рассказал пилот вертолёта Жавдат Сулейманов.

Хайруллин умел управлять вертолётом, и у него была лицензия, однако в тот день он не принимал участия в управлении воздушным судном, передаёт Life со ссылкой на Mash. Во время полёта он чем-то занимался в планшете. По словам Сулейманова, депутат погиб из-за того, что был плохо пристёгнут. Если бы он воспользовался ремнями безопасности, то мог бы выжить.

Вертолёт Bell 407, принадлежащий Хайруллину, разбился в Татарстане 7 февраля. На его борту находились сам депутат Госдумы и ещё два человека. Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. В результате трагедии Хайруллин погиб на месте, его помощник и пилот получили тяжёлые травмы, но выжили, писал NEWS.ru.