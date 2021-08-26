Выросло число погибших при взрывах на складе воинской части в Казахстане

Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в воинской части Казахстана выросло до пяти. Такие данные приводит Минобороны страны.

Погибшим оказался начальник пожарной команды старшина контрактной службы 29-летний Еркин Надирбеков. Он непосредственно руководит работой по тушению на складе боеприпасов.

После взрыва погиб на месте происшествия. Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений, — говорится в сообщении министерства.

Накануне сообщалось о четверых погибших. Министр обороны Нурлан Ермекбаев уже выразил готовность в связи со случившимся уйти в отставку. Однако для него сейчас более важна ликвидация последствий взрывов, поле чего он напишет прошение.

Пожар на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Жамбылской области произошёл вечером 26 августа. В результате случились не менее десяти взрывов. В больницы поступили порядка 90 пострадавших, из них 49 сотрудников МЧС.

На утро 27 августа в больницах остаются 27 пострадавших, из них шесть — в тяжёлом состоянии. Погибли военный прокурор южного региона в звании полковника, сержант и ефрейтор, а также гражданский служащий военизированной охраны.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. Жители окрестных населённых пунктов эвакуированы.

Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев принял решение подать в отставку «в первую же минуту» после сообщения о взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области.