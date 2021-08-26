Министр обороны Казахстана принял решение подать в отставку после взрывов
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
08:22, 27 августа 2021
Читайте нас в Google Новости
Глава министерства обороны Казахстана Нурсултан Ермекбаев принял решение подать в отставку «в первую же минуту» после сообщения о взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области, Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости.
В первые минуты после взрывов я принял решение уйти в отставку. Но окончательное решение примет президент, — признался Ермекбаев.
По имеющимся данным в Жамбылской области на складе с военными боеприпасами, на котором находилось до 500 тонн тротила, начался пожар, ставший причиной не менее шести взрывов. По представленным областной администрацией данным, в больницы поступили 66 пострадавших, среди которых 12 военных.
Сейчас огонь продолжает распространяться, жители окрестных населённых местностей спешно эвакуированы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.
Ранее стало известно точное количество жертв терактов в Международном аэропорту Кабула.