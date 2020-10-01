Второе дело о хищении на реставрации Эрмитажа дошло до суда

Верховный суд 23 сентября отклонил жалобу адвокатов о передаче дела против бывшего замминистра культуры Григория Пирумова в Красногорский городской суд. Теперь с уверенностью можно сказать, что дело будет рассматривать именно эта инстанция. Адвокат экс-замминистра Фёдор Куприянов полагает, что предварительное заседание пройдёт в первой декаде октября. NEWS.ru рассказывает о втором деле против Пирумова и о долгой передаче его материалов из одного суда в другой.

Это уже второе расследуемое дело бывшего заместителя министра. Первое окрестили «делом реставраторов» — оно закончилось для Пирумова реальным сроком. Экс-чиновника и ещё шестерых фигурантов признали виновными в хищениях более 160 млн рублей: по версии обвинения, Пирумов создал преступную группу, которая завышала стоимость реставрационных работ в семи российских регионах. Тогда бывший замминистра признал вину и получил полтора года колонии, позже Мосгорсуд ужесточил наказание до трёх лет.

Став фигурантом второго уголовного дела, Пирумов не стал придерживаться той же позиции, что и в первом, и отказался признавать вину. В этот раз бывшего замминистра обвиняют в создании организованного преступного сообщества, в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денег, которые были получены в результате совершения преступления (ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК).

По версии следствия, Пирумов вместе с соучастниками расхитил бюджетные средства, которые были выделены на реконструкцию Эрмитажа, а конкретно — на строительство комплекса зданий фондохранилища музея. Всего было похищено более 900 млн рублей, легализовано — 800 млн рублей. Вместе с Пирумовым в хищениях обвиняют директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо, председателя правления банка «Нефтяной альянс» Олега Григора, фактического руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова, главного инженера ООО «Горизонт» Валерия Рогова, финансового директора этой фирмы Юлию Бегезу. Мазо бежал из России и попросил политического убежища в Австрии в ноябре 2019 года.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

По новому обвинению Пирумов был задержан в мае 2018 года, заключён в СИЗО, где находился до августа 2019-го. С тех пор по настоящее время он содержится под домашним арестом, как и остальные фигуранты, за исключением Бегезы — она находится под запретом определённых действий. Стоит отметить, что изначально вменяемая сумма ущерба составляла 450 млн рублей.

В апреле текущего года Следственный комитет отчитался о завершении расследования, утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд. С этого времени начинается настоящий квест с определением территориальной подсудности дела. Изначально его направили в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, ориентируясь на местонахождение музея, которому был причинён ущерб. Однако в суде решили, что подсудность определена некорректно, и передали его в Никулинский районный суд Москвы.

Как объяснял адвокат Пирумова Фёдор Куприянов, уголовное дело рассматривается судом, на территории которого совершено преступление — именно в Москве, по версии следствия, были совершены два из трёх вменяемых эпизодов. Однако Генпрокуратуру не устроило такое решение, и она обратилась в Верховный суд, чтобы вновь изменить подсудность и передать дело в Серпуховский городской суд. Верховный суд согласился изменить подсудность, но передал дело не в Серпуховский, а в Красногорский городской суд. Защита Пирумова попыталась оспорить передачу, но ВС остался при своём мнении.

Адвокат Пирумова Фёдор Куприянов называет перемещения дела «абсолютно незаконными действиями». По его словам, Генпрокуратура обжаловала передачу дела в Никулинский суд в Куйбышевском суде Петербурга, он не удовлетворил эту жалобу. Тогда ведомство обратилось сразу в Верховный суд, хотя, согласно правилам, должно было обратиться сначала в ту инстанцию, куда дело было передано, то есть в Никулинский суд. Причём, отмечает адвокат, жалоба была направлена не просто в канцелярию ВС, а лично его председателю.

Генпрокуратура хотела передать дело в Подмосковье, потому что у них есть подозрение, что Пирумов может давить на московские суды. Это подозрение ничем не подтверждено. Какое может быть давление, когда он и по первому, и по второму делу изначально по полтора года в СИЗО провёл? Фёдор Куприянов адвокат адвокат

Адвокат подчеркнул, что сторона защиты и дальше будет обжаловать передачу дела в Красногорский суд — Куприянов планирует обратиться в ЕСПЧ. По его словам, обращения в Европейский суд довольно эффективны: в конце июля 2020 года инстанция признала незаконным содержание экс-чиновника под арестом с мая 2018 по август 2019 года. Теперь Россия должна выплатить Пирумову €1,7 тысячи в качестве компенсации.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Говоря о хищениях, вменяемых фигурантам дела, адвокат заявляет, что инкриминируемая сумма точно совпадает с суммой аванса, заплаченной подрядчику по госконтракту. Её увеличение в два раза во время расследования — с 450 млн до 900 млн — он объяснил тем, что она в принципе «взята с потолка».

Прокуратура в октябре 2019 года требовала исключить из дела против Пирумова статью об организованном преступном сообществе (210 УК). Однако попытка не увенчалась успехом — следствие отказалось это сделать, отмечает Куприянов. Статья об ОПС появилась в деле через год после его возбуждения, рассказывает адвокат.

Им вменяется особо крупное мошенничество, по этой статье под арестом можно держать только год. За год они не успели расследовать, вот и решили добавить 210-ю, по которой можно полтора года держать под арестом, — считает он.

Период совершения преступления и действующие лица в нынешнем деле остались теми же, что и в первом «деле реставраторов», при этом ранее 210 статья никому не вменялась. Это противоречит всем логическим законам, утверждает адвокат.

По словам Куприянова, как только начнётся рассмотрение дела по существу в суде, он планирует заявить ходатайство о его возвращении в прокуратуру, чтобы исключить из обвинения статью об организованном преступном сообществе.

Адвокат также рассказал, что пока не извещён о дате предварительного заседания, но предполагает, что оно состоится в первые десять дней октября.