16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Врачи оперируют раненную в Екатеринбурге девочку

22:59, 30 мая 2021
Фото: Alena Kalita/Russian Look

Раненная в результате стрельбы в Екатеринбурге девочка доставлена в областную детскую клиническую больницу № 1. Врачи предпринимают все усилия, чтобы её спасти. Об этом в беседе с «Интерфаксом» рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Сейчас проводится операция, — уточнил Горелых.

Также он рассказал о том, что раненому сотруднику Росгвардии врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл стрельбу по людям во дворе из охотничьего карабина. В результате ранения получила девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый задержан. Заведено уголовное дело.

По предварительным данным, мужчина будет направлен на психиатрическую экспертизу.

В СК сообщили, что во время инцидента стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все разрешения на оружие, из которого вёлся огонь, мужчина получил официально. Ранее он являлся сотрудником правоохранительных органов, но был уволен из системы МВД более 10 лет назад.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео