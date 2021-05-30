Врачи оперируют раненную в Екатеринбурге девочку

Фото: Alena Kalita/Russian Look

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Следком России опубликовал кадры задержания 48-летнего стрелка в Екатеринбурге, а также следственных действий, в том числе в его квартире. Видео появилось на YouTube-канале СК.

30 мая 2021 года предположительно нетрезвый экс-сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов,...