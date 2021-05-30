Врачи оперируют раненную в Екатеринбурге девочку

Раненная в результате стрельбы в Екатеринбурге девочка доставлена в областную детскую клиническую больницу № 1. Врачи предпринимают все усилия, чтобы её спасти. Об этом в беседе с «Интерфаксом» рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Также он рассказал о том, что раненому сотруднику Росгвардии врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл стрельбу по людям во дворе из охотничьего карабина. В результате ранения получила девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.