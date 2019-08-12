https://static.news.ru/photo/cb740944-bd97-11e9-9bcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Медики оценивают состояние пятилетней девочки из Новокузнецка, платье которой подожгла девятилетняя подруга, как тяжёлое.

По словам заведующего ожоговым отделением местной городской больницы № 1 Алексея Тузовского, в настоящее время ребёнок находится в реанимации.

Ребёнок крайне тяжёлый. Врачи делают всё возможное, — сообщил он в комментарии РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что инцидент произошёл 7 августа, однако известно об этом стало только сейчас. По данным следствия, потерпевшая гуляла с соседскими детьми, которые баловались зажигалкой. По некоторым данным, в результате случившегося девочка получила ожоги порядка 80% тела.