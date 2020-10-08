Врач сообщил о состоянии пострадавших при пожаре в Рязанской области

https://static.news.ru/photo/19e6ff42-0972-11eb-9e80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов рассказал о характере травм пострадавших в результате крупного пожара на складе боеприпасов.

Так, в настоящее время пять человек лежат в больнице города Ряжска. У них диагностированы ушибы, резаные раны, ожоги лица, роговицы глаз и верхних дыхательных путей.

В то же время в больнице города Скопина находятся ещё три пациента.

Женщина там 52-летняя с тяжёлой черепно-мозговой травмой, мужчина в состоянии средней тяжести, он в обычном отделении с сотрясением головного мозга. И женщина там госпитализирована, 83 года, — сообщил Кузьминов, слова которого приводит Life.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МЧС Евгений Зиничев в ходе видеоконференции 8 октября доложил президенту России Владимиру Путину, что в Рязанской области эвакуации подверглись свыше 2300 жителей из 14 населённых пунктов в радиусе 5–10 км от пожара на территории бывшей воинской части в Скопинском районе.