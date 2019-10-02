https://static.news.ru/photo/3ae4b9c6-e503-11e9-a95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд в Удмуртии рассмотрит дело врача, обвиняемого по факту гибели 16-летнего футболиста от сепсиса. Об этом журналистам сообщили представители региональной прокуратуры.

Исходя из обнародованных ведомством данных, молодой человек получил травму во время матча. Через несколько дней после этого его здоровье ухудшилось, и он обратился за помощью в одну из больниц города Воткинска.

Однако травматолог-ортопед с небрежностью отнёсся к лечению спортсмена.

Он не провёл необходимый комплекс диагностических мероприятий, направленных на установление правильного диагноза, выбора тактики лечения, уклоняясь от оказания не терпящей отлагательств помощи, и не назначил адекватное состоянию пациента лечение, — приводит сообщение от прокуратуры Удмуртии РИА Новости.

В результате у футболиста развилось образование и сепсис. Всё это привело к гибели молодого человека.

Доктор проходит обвиняемым по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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