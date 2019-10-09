Житель Рязани 1999 года рождения задержан по подозрению в убийстве. Его считают причастным к гибели ветерана Великой Отечественной войны и его супруги, тела которых были обнаружены 26 сентября 2019 года.
С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает
Ранее News.ru писал, что жертвой преступника оказался уроженец Ленинграда, подполковник в отставке Павел Макеев. Он был награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За безупречную службу» I–III степени, «За воинскую доблесть» и другими.
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