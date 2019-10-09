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Иван Подкопаев, осуждённый по делу «о беспорядках» в Москве, отказался от признательных показаний. Заявление об этом он сделал на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на приговор.

Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным, — сказал он. Молодого человека обвиняли по части 1 статьи 318. По версии следствия, он распылил перцовый баллончик в сторону росгвардейцев на...