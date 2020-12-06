Возгорание на рынке в Ростове-на-Дону тушат более 300 пожарных

https://static.news.ru/photo/d5c6de9a-37a2-11eb-aeb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: v.u.golubev/vk.com

Группировка по тушению пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличена до 317 человек. В борьбе с огнём также задействованы 114 единиц техники.

В настоящее время возгорание локализовано на трёх из пяти участков. На остальных проводится разведка, рассказали ТАСС в главке МЧС по Ростовской области.

На место инцидента прибыл глава региона Василий Голубев.

Пожар в павильоне по продаже пиротехники на рынке «Классик» вспыхнул утром 6 декабря. Первоначально его площадь составляла 200 кв. м, а затем увеличилась до 3 тысяч кв. м. В результате возгорания взорвались фейерверки, что привело к обрушениям в павильоне. По данным МЧС, существует угроза дальнейшего распространения огня.

Как писал NEWS.ru, по предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропечи. Её могли использовать для обогрева мигранты, которые работали и, предположительно, жили в павильоне.