Восстановлена хронология массового расстрела в школе Казани

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Сообщения о стрельбе в казанской школе № 175 стали поступать оперативникам ещё до того, как злоумышленник вошёл в здание гимназии. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации телеканала, информация о звуках выстрелов поступил а ещё в 9:18, а сам стрелок вошёл в здание в 9:19. По всей видимости, он начал стрелять ещё находясь в школьном дворе. Именно там злоумышленник ранил двух человек. Второй вызов зафиксировали в 9:19. В это время неизвестный сообщил о вооружённом человеке, который прошёл в школу.

Затем стали поступать звонки от учителей и обеспокоенных родителей учащихся. Уже в 9:27 появилась первые данные о пострадавших. О раненых в результате стрельбы сообщила одна из учениц восьмого класса.

Слышна стрельба, есть раненые, кровь, — сказала она.

Полицейские прибыли на место ЧП в 9:33. Преступник был задержан практически сразу.

По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 21 получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее соседи стрелка рассказали, что незадолго до ЧП юноша подрался с отцом. По некоторым данным, в последние месяцы он начал вести себя грубо и часто инициировал конфликты.