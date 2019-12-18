https://static.news.ru/photo/e5b39e88-220e-11ea-8705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Воспитатель детского сада № 24 умерла во время эвакуации из-за сообщения о минировании учреждения. Женщине стало плохо, по какой причине — сейчас выясняют эксперты.

Спасти воспитателя не удалось, хотя ей вызвали «скорую». Всего же в этот день в Хабаровском крае, Приморье, ЕАО, Амурской области «заминировали» 70 детсадов, в Биробиджане — 12, сообщает Интерфакс.

На место происшествия в детсад № 24 выехали врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и первый заммэра города Ян Аблов. В других детсадах потихоньку возвращаются в группы воспитатели и дети. Здания обследованы кинологами с собаками, взрывчатки нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что порядка 490 тысяч человек были эвакуированы в столице с 28 ноября из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах. В частности, 17 декабря число эвакуированных составило около 40 тысяч человек.