https://static.news.ru/photo/2a769892-2168-11ea-8a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 490 тысяч человек были эвакуированы в столице с 28 ноября из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах.

В частности, 17 декабря число эвакуированных составило около 40 тысяч человек. В этот день неизвестные «заминировали» более 20 судов, включая Верховный суд, школы, аэропорты.

Под волну «минирований» в указанные период попали в общей сложности свыше 3,6 тысячи объектов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы провели проверки на Киевском и Ленинградском железнодорожных вокзалах после сообщений об угрозе взрывов. Пассажиров одного из вокзалов пришлось эвакуировать.