Порядка 490 тысяч человек были эвакуированы в столице с 28 ноября из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах.
В частности, 17 декабря число эвакуированных составило около 40 тысяч человек. В этот день неизвестные «заминировали» более 20 судов, включая Верховный суд, школы, аэропорты.
Под волну «минирований» в указанные период попали в общей сложности свыше 3,6 тысячи объектов,
Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы провели проверки на Киевском и Ленинградском железнодорожных вокзалах после сообщений об угрозе взрывов. Пассажиров одного из вокзалов пришлось эвакуировать.
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