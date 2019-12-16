https://static.news.ru/photo/50e46ef4-1fed-11ea-8140-fa163e074e61_660.jpg Киевский вокзал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киевский и Ленинградский железнодорожные вокзалы Москвы получили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Об этом рассказали NEWS.ru в экстренных службах российской столицы. На Ленинградском вокзале в настоящий момент проводится эвакуация пассажиров и персонала. О каких-либо действиях правоохранительных органов в отношении Киевского вокзала информации пока не поступало.

Также, как стало известно NEWS.ru, полиция проверяет московские аэропорты в связи со звонками о минировании. Неизвестное лицо предупредило об угрозе взрыва во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. На местах работают оперативные службы, эвакуации пока не проводится. Все авиарейсы осуществляются согласно расписанию.