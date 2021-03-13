Восемь человек пострадали в результате ДТП в Якутии

https://static.news.ru/photo/b6513230-84bf-11eb-bcdb-96000091f725_660.jpg Фото: crimlife_yakutia/vk.com

В Якутии столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП пострадали восемь человек.

Инцидент произошёл утром 14 марта на 791-м километре автодороги «Вилюй». По словам водителя грузовика, он проехал нужный ему поворот и, остановившись на проезжей части, ждал возможности развернуться. В это время с ним столкнулся следовавший в том же направлении микроавтобус Toyota Hiacе. Водитель уверяет, что аварийная сигнализация была включена.

В микроавтобусе находились водитель и девять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. При столкновении пострадали все взрослые. Мужчина 1967 года рождения, управлявший микроавтобусом, доставлен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Сотрудник полиции установили, что водитель грузовика на момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Что касается водителя Toyota, то его водительские права оказались просроченными. Кроме того, у него отсутствовало разрешение на перевозку пассажиров, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что крупное ДТП произошло 8 марта в Самарской области. В районе посёлка Курумоч Волжского района столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившиеся в легковушке.