https://static.news.ru/photo/6fe80290-2e41-11ea-8519-fa163e074e61_660.jpg Фото: В курсе.ру | Новости Перми/vk.com

Восемь человек, включая троих детей, получили травмы в результате ДТП в Прикамье.

Инцидент произошёл на 172-м километре трассы Пермь-Березники. Здесь столкнулись три легковых автомобиля. Предполагается, что водитель одного из них не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате столкновения некоторые пострадавшие оказались заблокированными в автомобилях. Из разбитых машин их извлекли сотрудники МЧС. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что три человека пострадали в результате дорожного происшествия под Уфой. Все они госпитализированы.