Восемь человек, включая троих детей, получили травмы в результате ДТП в Прикамье.
Инцидент произошёл на 172-м километре трассы Пермь-Березники. Здесь столкнулись три легковых автомобиля. Предполагается, что водитель одного из них не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В результате столкновения некоторые пострадавшие оказались заблокированными в автомобилях. Из разбитых машин их извлекли сотрудники МЧС. Полиция проводит проверку по факту ДТП,
Ранее NEWS.ru писал, что три человека пострадали в результате дорожного происшествия под Уфой. Все они госпитализированы.
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