Воробьёв рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

https://static.news.ru/photo/98ae2faa-7681-11ea-82ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что жизни четверых пострадавших после взрыва газа в доме в Орехово-Зуево ничего не угрожает.

Двум пострадавшим уже сделали операции. Сегодня их перевезут в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).

Жизни ничего не угрожает, всем четверым, соответственно, все необходимые мероприятия врачи приняли, — отметил Воробьёв в эфире «России 24».

ЧП произошло по адресу: улица Гагарина, дом 31, взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. В настоящий момент из-под завалов извлечены шесть человек. Известно, что один из местных жителей погиб в результате взрыва.

Как писал NEWS.ru, квартира на третьем этаже жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево, в которой 4 апреля произошёл взрыв, среди местных жителей считалась «наркоманской».