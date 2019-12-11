https://static.news.ru/photo/a574f478-1c1b-11ea-862b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Zoller/imagebroker.com/Global Look Press

В селе Иван-Озеро Читинского района волк разоряет запасы местных жителей. Хищник приходит в сараи, где люди хранят продукцию и подъедает припасы.

Утром я была на работе, в магазине, и увидела в окно, что пробежал какой-то зверь. Мне сразу показалось, что это волк. Потом он ушёл, но вернулся, зашёл уже на крыльцо магазина, — цитирует местную жительницу «МК в Чите».

Однако женщина отметила, что животное ведёт себя спокойно и не нападает на людей. Также зверя видели и другие жители села. Они говорят, что в последний раз волки приходили в Иван-Озеро весной.

В июне 2018 года жители Москвы заметили волка около музея-заповедника «Коломенское».