В селе Иван-Озеро Читинского района волк разоряет запасы местных жителей. Хищник приходит в сараи, где люди хранят продукцию и подъедает припасы.
Утром я была на работе, в магазине, и увидела в окно, что пробежал какой-то зверь. Мне сразу показалось, что это волк. Потом он ушёл, но вернулся, зашёл уже на крыльцо магазина, — цитирует местную жительницу «МК в Чите».
Однако женщина отметила, что животное ведёт себя спокойно и не нападает на людей. Также зверя видели и другие жители села. Они говорят, что в последний раз волки приходили в Иван-Озеро весной.
В июне 2018 года жители Москвы заметили волка около музея-заповедника «Коломенское».