Военный Азербайджана и мирные жители подорвались на мине в Агдамском районе

https://static.news.ru/photo/4341ba62-3ded-11eb-8350-fa163e074e61_660.jpg Агдам Фото: Official web-site of the President of the Republic of Azerbaijan

Военнослужащий Вооружённых сил Азербайджана и двое мирных жителей подорвались на мине. Инцидент произошёл в прилегающем к Нагорному Карабаху Агдамском районе на территории села Шахбулаг.

Согласно данным пресс-службы Генпрокуратуры и МВД страны, 13 декабря около 17:00 (16:00 мск) военнослужащий одной из воинских частей Минобороны, а также жители Агдамского района Тогрул Ахмедов и Эльчин Мамедов подорвались на противопехотной мине.

В результате Эльчин Мамедов погиб, остальные двое получили тяжёлые ранения, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Как писал NEWS.ru, ранее командующий российскими миротворцами в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что обстановка в районе двух сёл в Гадрутском районе Карабаха нормализовалась. Он напомнил, что 11 декабря в окрестностях населённых пунктов Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе был нарушен режим прекращения огня. Российские миротворцы пресекли это нарушение.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По нему военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха.