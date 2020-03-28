Трое неизвестных мужчин в камуфляжной одежде и балаклавах отняли у водителя в Москве сумку с документами и деньгами. Материальный ущерб от преступления составил более 1 млн рублей.
Инцидент произошёл 27 марта на юге столицы. Потерпевший рассказал полицейским, что злоумышленники напали, когда он садился в автомобиль. Они пригрозили похожим на пистолет предметом и разбили стёкла водительской и пассажирской дверей. Забрав из салона сумку с деньгами, они скрылись на машине Mitsubishi Outlander,
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведётся розыск злоумышленников.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные полицейские задержали безработного, подозреваемого в разбойном нападении на школьника. Злоумышленник, угрожая пистолетом, отобрал у подростка 40 рублей.
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