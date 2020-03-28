https://static.news.ru/photo/dacd822c-70d8-11ea-8fec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Трое неизвестных мужчин в камуфляжной одежде и балаклавах отняли у водителя в Москве сумку с документами и деньгами. Материальный ущерб от преступления составил более 1 млн рублей.

Инцидент произошёл 27 марта на юге столицы. Потерпевший рассказал полицейским, что злоумышленники напали, когда он садился в автомобиль. Они пригрозили похожим на пистолет предметом и разбили стёкла водительской и пассажирской дверей. Забрав из салона сумку с деньгами, они скрылись на машине Mitsubishi Outlander, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МВД по Москве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведётся розыск злоумышленников.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные полицейские задержали безработного, подозреваемого в разбойном нападении на школьника. Злоумышленник, угрожая пистолетом, отобрал у подростка 40 рублей.