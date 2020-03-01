Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники столичной полиции задержали безработного мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на школьника.

Инцидент произошёл 28 февраля в Неманском проезде. Злоумышленник, угрожая пистолетом, отобрал у подростка 40 рублей, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД факт задержания мужчины агентству подтвердили, но подробностей при этом не уточнили.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве совершено нападение на женщину-бухгалтера. Злоумышленники отняли у неё более 1,5 млн рублей, документы и телефон.

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