Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Севастополе разыскивают женщину, сбежавшую из медучреждения. Пациентка была доставлена накануне в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

Как сообщает Mash, Екатерина Р. рассказывала своим соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Женщина сбежала, не долечившись и никого не предупредив. Больную объявили в розыск. Ранее из Боткинской...