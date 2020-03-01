Сотрудники столичной полиции задержали безработного мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на школьника.
Инцидент произошёл 28 февраля в Неманском проезде. Злоумышленник, угрожая пистолетом, отобрал у подростка 40 рублей,
В пресс-службе столичного главка МВД факт задержания мужчины агентству подтвердили, но подробностей при этом не уточнили.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве совершено нападение на женщину-бухгалтера. Злоумышленники отняли у неё более 1,5 млн рублей, документы и телефон.
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