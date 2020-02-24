Водитель, допустивший наезд на участников городского праздника в германском Фолькмарзене, умышленно направил машину на людей. Вместе с тем полиция не склонна рассматривать произошедшее как теракт, заявил представитель местной полиции.
Он уточнил, что мужчина, находившийся за рулём, является гражданином Германии,
Мотивы, побудившие мужчину въехать в толпу, пока неизвестны.
Ранее NEWS.ru писал, что во время карнавала в городе Фолькмарзен в толпу зрителей въехал автомобиль. Пострадали более 30 человек.
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