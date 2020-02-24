https://static.news.ru/photo/2f559ba6-5723-11ea-bd70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Zucchi/dpa/Global Look Press

Водитель, допустивший наезд на участников городского праздника в германском Фолькмарзене, умышленно направил машину на людей. Вместе с тем полиция не склонна рассматривать произошедшее как теракт, заявил представитель местной полиции.

Он уточнил, что мужчина, находившийся за рулём, является гражданином Германии, передаёт DPA. По свидетельствам очевидцев, перед наездом на людей автомобиль ускорился. Прежде чем остановиться, машина проехала около 30 метров.

Мотивы, побудившие мужчину въехать в толпу, пока неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что во время карнавала в городе Фолькмарзен в толпу зрителей въехал автомобиль. Пострадали более 30 человек.