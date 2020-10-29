Во все столичные больницы поступили угрозы о минировании

https://static.news.ru/photo/18411cca-1a86-11eb-98b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все медицинские учреждения Москвы получили сообщения о том, что в зданиях больниц заложены взрывные устройства.

Угрозы были посланы анонимно.

Поступило сообщение о «минировании» всех лечебных учреждений Москвы. Оперативные службы приступили к проверкам, — рассказал представитель экстренных служб.

В данный момент уже начаты проверки, сообщает РИА Новости.

В последние месяцы телефонные террористы активизировались по всей России. В конце июня они «минировали» здания судов в Москве, торговые центры и жилые дома в Подмосковье.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в сентябре 2020 года неизвестные сообщали об угрозе взрыва памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в столице.