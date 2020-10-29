Во все столичные больницы поступили угрозы о минировании

Все медицинские учреждения Москвы получили сообщения о том, что в зданиях больниц заложены взрывные устройства.
Угрозы были посланы анонимно.
Поступило сообщение о «минировании» всех лечебных учреждений Москвы. Оперативные службы приступили к проверкам, — рассказал представитель экстренных служб.
В данный момент уже начаты проверки,
В последние месяцы телефонные террористы активизировались по всей России. В конце июня они «минировали» здания судов в Москве, торговые центры и жилые дома в Подмосковье.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в сентябре 2020 года неизвестные сообщали об угрозе взрыва памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в столице.