Московский торговый центр эвакуировали из-за анонимной угрозы

2,5 тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Город» на юго-востоке Москвы. Причиной стало анонимное сообщение с угрозами.
Об этом журналистам РИА Новости рассказал представитель городских экстренных служб. ЧП произошло в здании на Рязанском проспекте.
ТЦ «Город» на Рязанке — анонимная угроза, перед закрытием вывели 2500 человек, — сказал собеседник агентства.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре суда в Москве эвакуировали из-за сообщений о минировании.
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