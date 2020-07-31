Московский торговый центр эвакуировали из-за анонимной угрозы

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Газовая заправка взорвалась в Краснодарском крае. В результате ЧП три человека получили ранения.

Об этом журналистам «360» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Как пишет ТАСС, сообщение о сильном запахе газа на АЗС поступило в экстренные службы в 19:09 мск. В 19:15...