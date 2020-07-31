ЧП

Московский торговый центр эвакуировали из-за анонимной угрозы

23:42, 31 июля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

2,5 тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Город» на юго-востоке Москвы. Причиной стало анонимное сообщение с угрозами.

Об этом журналистам РИА Новости рассказал представитель городских экстренных служб. ЧП произошло в здании на Рязанском проспекте.

ТЦ «Город» на Рязанке — анонимная угроза, перед закрытием вывели 2500 человек, — сказал собеседник агентства.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре суда в Москве эвакуировали из-за сообщений о минировании.

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