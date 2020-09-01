Неизвестные сообщили о минировании памятника Кобзону на кладбище

https://static.news.ru/photo/89f6390e-ebd3-11ea-b1a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поступило сообщение об угрозе взрыва памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в столице.

Уточняется, что на кладбище для проверки поступившей информации уже выехали сотрудники правоохранительных органов, передаёт ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах Москвы.

Поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что на Востряковском кладбище заминирован памятник Иосифу Кобзону, — говорится в сообщении.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет, памятник ему был открыт 30 августа 2019 года.

Как писал NEWS.ru ранее, 19 августа неизвестный сообщил о «минировании» московского Мавзолея.