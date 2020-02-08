Мебельный цех загорелся во Владимирской области. Об этом сообщили экстренные службы региона.
По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1,6 тыс. кв. м. На место происшествия стягивают пожарных. Данных о пострадавших пока нет,
Как писал NEWS.ru ранее, пожар в жилом доме на юго-западе Москвы унёс жизни двух человек. Об этом рассказали в экстренных службах столицы. В результате возгорания личных вещей и мебели в квартире на четвёртом этаже жилого дома № 80 на улице Южнобутовская погибли два человека.
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