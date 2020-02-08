https://static.news.ru/photo/e406835e-4b6f-11ea-93fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

Мебельный цех загорелся во Владимирской области. Об этом сообщили экстренные службы региона.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1,6 тыс. кв. м. На место происшествия стягивают пожарных. Данных о пострадавших пока нет, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, пожар в жилом доме на юго-западе Москвы унёс жизни двух человек. Об этом рассказали в экстренных службах столицы. В результате возгорания личных вещей и мебели в квартире на четвёртом этаже жилого дома № 80 на улице Южнобутовская погибли два человека.