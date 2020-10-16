Во Франции обезглавили мужчину

https://static.news.ru/photo/f5ed0824-0fe9-11eb-ac55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Во французском департаменте Валь-д'Уаз был обезглавлен мужчина.

Убитый был преподавателем. На одном из недавних своих уроков, темой которого стала свобода слова, он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Согласно предварительной версии, убийцей мужчины стал один из учеников. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Источники телеканала при этом утверждают, что педагога обезглавил 18-летний подросток чеченского происхождения, который является уроженцем Москвы. Однако ни одна из этих версий официально не подтверждена.

Преступник обезглавил свою жертву прямо возле учебного заведения около 17:00 (18:00 мск), после чего его застрелили полицейские.

Дело расследует антитеррористический отдел прокуратуры Франции. Глава ведомства Жан-Франсуа Рикар уже выехал на место преступления, а вскоре туда прибудут премьер-министр страны Жан Кастест и глава французского МВД Жеральд Дарманен. Из-за произошедшего ему пришлось прервать свой визит в Марокко.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ после ликвидации двух боевиков возбудили в Волгограде. По данным следствия, два уроженца Узбекистана, 23 и 27 лет, планировали серию террористических актов на территории областного центра.