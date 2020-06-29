СМИ: внутри горящего дома в Москве находится женщина и просит о помощи

https://static.news.ru/photo/088877e6-b9fc-11ea-bc31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Монев/vk.com

Внутри горящего дома в Москве на улице Проходчиков, 3, могут находиться люди. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, в здании до сих пор находится женщина и просит о помощи.

Она на 5-м этаже и не может оттуда выбраться, передаёт Telegram-канал Mash.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва. По информации СМИ, строение газифицировано. При ЧП травмы получили четыре человека. Согласно информации СМИ, площадь пожара составляет 70 кв. м. Огнём охвачены четыре квартиры. Работники МЧС спасли пятерых жителей дома. По предварительным данным, в доме произошёл взрыв газа.

Как писал NEWS.ru, спасатели нашли третьего погибшего под завалами дома в Киеве, где произошёл взрыв газа. Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этаж.